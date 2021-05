Astrazeneca, sospese le prime dosi

Mancano fiale, tutto bloccato per garantire i richiami per chi si è già sottoposto al vaccino. In compenso c'è abbondanza di dosi Pfizer

di Antonio Di Bartolomeo

La somministrazione di prime dosi di Astrazeneca in Friuli Venezia Giulia è in via di sospensione, almeno temporaneamente. C'è una carenza di fiale che costringe chi gestisce la campagna a interrompere le nuove vaccinazioni con il prodotto ideato dall'università di Oxford per garantire i richiami a chi si è sottoposto alla prima dose a partire da febbraio.



Alla categoria 60-79 anni potrebbe così essere offerto, oltre al Johnson and Jonhson, uno dei due vaccini a mRNA, in particolare il Pfizer: l'azienda americana sta consegnando più fiale del previsto, al contrario di Astrazeneca, le cui scorte erano in via di esaurimento prima dell'arrivo in giornata di 24 mila dosi. Non è detto, però, che chi ha tra i 60 e i 79 anni non riceverà più l'Astrazeneca: tutto dipende dai flussi delle prossime consegne. Il vaccino anglo-svedese è consigliato in via preferenziale agli ultrasessantenni, ma è approvato per tutti i maggiorenni: in diverse regioni sono state organizzate giornate senza prenotazione aperte a tutti per evitare che le dosi in frigo scadessero.



In Friuli Venezia Giulia non si è mai arrivati a tanto, anche se gli operatori impegnati nella campagna raccontano di una diffusa diffidenza. Tuttavia, le adesioni rimangono non soddisfacenti anche per gli altri vaccini. Gli aventi diritto possono immunizzarsi anche a stretto giro: sono mille le nuove dosi a disposizione la prossima settimana a Latisana, altre mille a Manzano a inizio giugno. Sul fronte delle cure, la pneumologia di Trieste è entrata nella sperimentazione dell'anticorpo monoclonale italiano progettato in Toscana, dopo aver partecipato a quella del vaccino Reithera: "ora siamo in attesa dell'autorizzazione del comitato etico regionale", spiega il primario Marco Confalonieri