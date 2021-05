A Basiliano l'azienda leader nel settore delle torri per telefonia mobile

100 dipendenti e 21 milioni di euro di fatturato

di Giovanni Taormina

Le torri per le telecomunicazioni intelligenti, eleganti e di design, che non solo diffondono connettività per la nuova infrastruttura 5G, ma sono sempre più al servizio di municipalità e multiutility per lo sviluppo della smart city sono di un'azienda di Basiliano, la Calzavara.



Grazie all'utilizzo di software di gestione evoluti, queste torri sono uno dei pilastri della nuova città sicura, ecosostenibile e interconnessa. 21 milioni di euro di fatturato e oltre 100 dipendenti tra le più note nella fornitura di torri tradizionali per telecomunicazioni con 3 sedi in Italia a Udine, Bologna, Roma e una a Marsiglia, in Francia e da novembre anche la sede cinese di Shanghai si proietta nello sviluppo delle nuove infrastrutture.



Un attrezzato laboratorio dimostrativo di hardware e software dove si testano tutte le varie tecnologie. Tre tipologie di infrastrutture per ospitare tutte le tecnologie esistenti, dalle antenne alle telecamere intelligenti all'illuminazione agli schermi pubblicitari tutte tecnologie di supporto allo sviluppo delle città del futuro.



Alcuni di questi veri e propri condomini tecnologici sono già visibili sul nostro territorio sulla Salerno-Reggio Calabria e dall'anno prossimo sul Grande raccordo anulare di Roma altre invece sparse per il mondo.



Nel servizio Massimo Calzavara amministratore delegato Calzavara spa