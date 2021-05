V-day a Villa Manin, il centro vaccinale più bello d'Italia

In duemila a Passariano nel fine settimana per farsi inoculare la dose unica di Johnson e Johnson. Ma in regione le prenotazioni restano troppo basse. L'appello di Riccardi: "E' una risposta di salute a se stessi e a coloro che ci sono vicini"

di Andrea Saule

A breve, se le immunizzazioni continueranno con questo ritmo, la domanda se frequentare o meno persone non vaccinate potrebbe non essere così campata in aria. Sieri e prenotazioni non mancano, lunedì (17/5/2021) si apre ai 40 enni, ma una parte dei cittadini rimane scettica. I numeri - soprattutto nelle fasce d'età più giovani, preoccupano un po' sia il governatore, Massimiliano Fedriga, che l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi.



Parte delle perplessità derivavano dal siero: Astrazeneca, indicato e utilizzato sempre meno solo per la fascia 60-80, a tanti non andava giù. Il monodose Johnson e Johnson, inoculato a Villa manin in questo fine settimana, è accettato meglio.



Fedriga chiede di credere nella scienza per tornare alla normalità, che significa spettacoli, partite e concerti con pubblico. Intanto, per intrattenere chi si vaccina, a Udine sono previsti mini recital nelle sale d'attesa dei centri vaccinali.