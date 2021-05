Class action di Federconsumatori contro Poste Italiane

Gli interessi di alcuni vecchi buoni fruttiferi, afferma l'associazione, sono stati calcolati penalizzando i sottoscrittori. L'azienda sostiene una diversa interpretazione delle norme

di Ludovico Fontana

Sono un classico strumento di investimento finanziario: i buoni postali fruttiferi, tanto diffusi fino ai primi anni Novanta. Ma in alcuni casi si sono rilevati meno fruttiferi del previsto.



È quanto sostiene Federconsumatori, che ha depositato al tribunale di Roma una class action, un'azione collettiva su un particolare tipo dei buoni: quelli della serie Q, emessa tra il primo luglio del 1986 e il 31 ottobre 1995, con interessi da maturare entro trent'anni, e riscossi entro il 19 maggio.



Il ricorso si basa su una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto che gli interessi che maturano su questi buoni, emessi da Cassa depositi e prestiti e collocati da Poste italiane, debbano essere al lordo della ritenuta fiscale. Finora, invece, è stata applicata una capitalizzazione netta.



Tradotto in soldoni: su un buono di 5 milioni di vecchie lire l'importo non corrisposto ammonta a poco meno di 4 mila euro, sostiene l'associazione dei consumatori, che ha lanciato una campagna di sottoscrizione alla class action. Finora hanno aderito in Friuli Venezia Giulia oltre un centinaio di risparmiatori, su una platea stimata di svariate migliaia di cittadini



Poste italiane, da noi contattata afferma che "la linea della società è sostenuta da norme di legge, dai principi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione e da numerose altre sentenze di merito di Tribunali e corti di appello"



(nel servizio l'intervista a Gianni Zorzi, consulente finanziario Federconsumatori)