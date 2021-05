Sì del Consiglio regionale alla legge in aiuto ai laureati meritevoli

Il provvedimento mira a creare le condizioni per trattenere in Friuli Venezia Giulia gli studenti neolaureati evitando la fuga dei talenti verso l'estero e altre regioni. Mozione Zaki bocciata

di Giorgio Bearz

Trattenere in Friuli Venezia Giulia talenti e laureati under 35 e premiare le competenze locali attraverso un ecosistema di incentivi e servizi, incidendo al tempo stesso sulla crisi demografica e invertendo la attuale tendenza allo spopolamento.



Lo prevede il Consiglio regionale con la legge talenti , approvata a maggioranza con l'obiettivo di sostenere la presenza sul territorio di giovani professionalità altamente specializzate. In arrivo un contributo una tantum di 2 mila euro a favore dei singoli, più ulteriori 500 euro forfettari, per un massimo di tre anni, quale sostegno al reperimento e al mantenimento di un adeguato alloggio.



Nella replica l'assessore Rosolen ha evidenziato l'importanza dell'attività degli sportelli Informagiovani e Risposta casa, nonché di iniziative in collaborazione con le imprese, anche tramite i Servizi pubblici per l'impiego .



Favorevole alla legge la maggioranza, Mara Piccin (Forza Italia), per Furio Honsell (Open sinistra FVG), contrario, si e' persa una occasione.



Successivamente e' stata messa ai voti e respinta una mozione presentata dallo stesso Honsell per sostenere la concessione della cittadinanza italiana allo studente egiziano Patrick Zaki, tuttora detenuto in carcere al Cairo.



In precedenza il Consiglio aveva approvato all'unanimità la proposta di legge per istituire una "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il primo luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di 4 alpini che si erano rifiutati di eseguire un ordine suicida.