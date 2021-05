Senza invitati, questo matrimonio non s'ha da fare

Ondata di rinvii anche per il mese di giugno: tante rinunce per i dubbi sul limite degli ospiti al ricevimento. Danni rilevanti nel settore

di Antonio Di Bartolomeo

Il settore dei matrimoni ha atteso con ansia regole definitive e chiare per la ripartenza e deve già far fronte a molte rinunce per il mese di giugno. Ciò nonostante da diversi giorni il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga abbia annunciato che le feste per le cerimonie sarebbero state autorizzate in zona bianca, il cui ingresso è imminente. Gli eventi saltati riguardano anche il periodo successivo al 15 giugno, la data di ripartenza per tutta Italia.



L'incertezza sulle regole e il timore di grosse limitazioni allo svolgimento della festa sono state la principale ragione di queste cancellazioni. Si tratta in molti casi di matrimoni che si dovevano già tenere l'anno scorso e a cui già le coppie aveva rinunciato temporaneamente. Oltre alla questione certificato verde o meno, gli sposi hanno annullato per i dubbi su eventuali numeri massimi di invitati. I danni al settore in Friuli Venezia Giulia potrebbero essere maggiori. A differenza di altre regioni, soprattutto del centro-sud, nel 2020 non si sono visti cali rilevanti nel numero delle nozze. Significa che a mancare sono state soprattutto le feste.



Nel servizio gli interventi di Giada Marcuzzi (Federmep Fvg, matrimoni) e Stefania Vismara (Insieme per il wedding).