Pagamenti fornitori, il 42,3% delle imprese puntuali alla scadenza

Il Friuli Venezia Giulia è al sesto posto in Italia. Ma aumentano leggermente i ritardi gravi. Fra le province la migliore è Pordenone

di Armando Mucchino

Quello dei pagamenti di fatture e fornitori è da tempo uno degli snodi critici dell'economia nazionale e regionale, problema accuitosi in questi mesi di crisi. Come sta andando in regione? Aggiornati al 31 marzo scorso ci sono i dati della rilevazione dallo Studio Pagamenti di CRIBIS, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale. Con il 42,3% di imprese che pagano alla scadenza i fornitori il Friuli Venezia Giulia è al 6° posto della classifica italiana.



Aumentano, sia pure leggermente, i ritardi gravi: a dicembre 2020 i ritardi superiori ai 30 giorni erano il 10,1%, lo scorso marzo sono passate al 10,4% In crescita però anche i pagamenti puntuali, passati da 41% a 42,3%. Fra le 10 province italiane le cui imprese, a confronto con l'ultimo trimestre del 2020, hanno registrato il maggior peggioramento nei pagamenti oltre 30 giorni, al quarto posto c'è Trieste che però in regione fa segnare anche l'aumento più elevato di pagamenti puntuali.



Fra le province del Friuli Venezia Giulia, la migliore è Pordenone, seguita da Udine, Gorizia e Trieste. Rispetto a dicembre 2020, Pordenone e Udine guadagnano una posizione, mentre Gorizia ne perde una e Trieste 4. Le microimprese sono le più virtuose ma registrano anche la maggiore quota di ritardi gravi. Per quanto riguarda i settori, rispetto a dicembre 2020 il commercio al dettaglio è il settore con l'incremento più elevato di ritardi gravi seguito da agricoltura, foreste, caccia e pesca.