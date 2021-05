Carovana rosa in arrivo

E' la vigilia del passaggio del Giro in regione. Grande attesa sullo Zoncolan per la prima delle tre tappe sul nostro territorio

di Andrea Saule

La tappa potrebbe essere epica. Se allo Zoncolan, che già di suo è una delle salite più dure d'Europa, si aggiungono la neve a bordo strada, la pioggia e temperature non superiori ai 5 gradi, è chiaro il passaggio del Giro in regione regalerà emozioni agli appassionati. Non ci sarà "il Rosso di Buja", al secolo Alessandro De Marchi, per due giorni maglia rosa e ritirato a causa di una brutta caduta.



Il Friuli Venezia Giulia abbraccerà la carovana nel pomeriggio: partenza a Cittadella, si entra in regione da Caneva, con minisalita al Castello; dopo la pianura pordenonese, si sale dalla Forcella di Monte Rest, che farà un po' di selezione prima dell'arrivo in Carnia. L'attesa però è tutta per sua maestà lo Zoncolan: quest'anno si sale da Sutrio, versante meno impegnativo rispetto alla strada da Ovaro. Era successo solo nella prima edizione sulla montagna carnica, nel 2003. Una versione "light" per modo di dire: 14 km all'8,5%, gli ultimi 3 km al 13%, con punte del 27% nell'ultimo chilometro.



Gli appassionati l'hanno provata negli scorsi giorni: Nell'ultimo parcheggio prima della salita, i primi camper di tifosi hanno già preso posto. Viabilità regionale modificata: le strade chiuderanno due ore prima del passaggio del gruppo. Il Giro rimarrà poi in regione: domenica tappa tra Grado e Gorizia con circuito sul collio e sconfinamento in Slovenia. Lunedì la corsa saluterà il Friuli lunedì mattina con partenza da Sacile.