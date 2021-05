Giro d'Italia, le chiusure delle strade ed i consigli della Polstrada

La macchina organizzativa che lavora dietro le quinte per permettere che tutto vada liscio, Il punto sulla viabilità nei giorni del passaggio della corsa rosa

di Giovanni Taormina

Un dispositivo che impiegherà diverse centinaia di uomini e mezzi delle forze dell'ordine e volontari per consentire la viabilità durante le tre tappe del Giro d'Italia che toccheranno il Friuli Venezia Giulia ossia il Monte Zoncolan, la Grado Gorizia e la Sacile Cortina.



Intanto sono andati esauriti in pochi minuti i pass a disposizione per accedere alla tappa dello Zoncolan. Il consiglio per tutti è quello o di muoversi nelle prime ore della mattina o di attendere il passaggio della corsa.



Il pubblico potrà assistere lungo il percorso al passaggio del Giro senza impegnare la sede stradale, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento come previsto dalle norme anti covid. Fanno eccezione le zone di partenza e arrivo delle tappe dove si accede con pass e tampone.



Sullo Zoncolan non sarà permesso salire fino in cima con la propria bicicletta, e sarà chiusa dal pomeriggio di venerdì le strada che da Liariis porta in cima e quella che va da Priola fino all'hotel Enzo Moro.



(nel servizio l'inteervista al comandante della Polstrada di Udine, Alessandro De Ruosi)