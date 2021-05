Gorizia si veste di rosa aspettando il Giro d'Italia

Conto alla rovescia per l'arrivo in regione. Sabato la tappa che, partendo dal Veneto, si chiuderà sullo Zoncolan. Domenica l'arrivo nel capoluogo isontino

di Maurizio Mervar

Il mondo sulla ruota di una bicicletta: non è terrapiattismo ma la dolce sensibilità dei bambini di Gorizia e Nova Gorica che espongono le loro creazioni alla stazione Transalpina. E il centro di Gorizia è già inondato di rosa. Tutto esaurito negli alberghi e nei ristoranti tra sabato e domenica.



In via Rastello, cuore storico e artistico di Gorizia, sono giunti quintali di stoffa e non serve dire di che colore. La libreria editrice Goriziana dà alle stampe la biografia di Tullo Morgagni, "Il giornalista volante", scritta da Domenico Guzzo.



Ed anche i vigili del fuoco si preparano al Giro, ma non certo per spegnere l'entusiasmo infuocato dei tifosi.