Fedriga: "Pronti a vaccinare da giugno senza limiti di età"

Il governatore si dice pronto ad accogliere l'invito del commissario Figliuolo. "Abbiamo le agende aperte e una grande capacità vaccinale"

di Eva Ciuk

Dobbiamo sfruttare la finestra di tranquillità del periodo estivo per proteggere il maggior numero di persone per evitare il rischio di una nuova ondata in ottobre. A margine dell'inaugurazione dei nuovi laboratori dell'ICGEB il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, si dice pronto ad accogliere l'invito del commissario Figliuolo ad aprire a giugno le vaccinazioni senza limiti di età.



Sulla questione delle adesioni basse, soprattutto tra i sessantenni, Fedriga ha anche annunciato una campagna di sensibilizzazione.



Nei laboratori appena inaugurati all'ICGEB in Area Science park a Padriciano si studierà lo sviluppo dei processi produttivi dei farmaci biologici non più coperti da brevetto industriale. Si tratta di 15 camere bianche dotate di attrezzature di ultima generazione, laboratori unici in Italia e in Europa perché non di proprietà di una casa farmaceutica.



