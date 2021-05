A Sacile il jazz riprende il volo con Bearzatti e la sua suite "A Zorro"

Partita la stagione organizzata da Controtempo al Teatro Zancanaro. Prossimo appuntamento il 22 maggio con il quintetto del trombonista Gianluca Petrella

Un lunghissimo applauso; è bastato un "bentornati" della presidente di Controtempo Paola Martini per scatenare il pubblico. Una vera e propria ovazione, a sottolineare l'emozione di un ritorno che sembrava non potesse più arrivare.



Il primo concerto del Volo del jazz e uno dei primi concerti in assoluto sui palchi del Friuli Venezia Giulia da quasi sette mesi, ha fatto nuovamente risuonare il teatro Zancanaro di Sacile sabato (15/5/2021). Tanta la voglia di musica dal vivo confermata dalla sala esaurita nei limiti di capienza disposti delle misure anti Covid.



E tanta la curiosità di ascoltare uno dei jazzisti italiani più blasonati e internazionali e il suo gruppo, Francesco Bearzatti con il Tinissima Quartet nella suite dedicata a Zorro, nuova biografia musicale.



Un concerto non solo da ascoltare ma anche da vedere perché alla consolle, impegnato a descrivere in diretta le avventure dell'eroe mascherato, c'era un ospite speciale, un altro grande artista, Davide Toffolo, il frontman dei Tre allegri ragazzi morti, che alla carriera di musicista unisce felicemente quella di fumettista e disegnatore.



"Il volo del jazz", rassegna che recupera l'edizione 2020 con cinque concerti in programma fino al 12 giugno, proseguirà sabato 22 maggio con il concerto "Cosmic Renaissance" del quintetto del trombonista Gianluca Petrella.