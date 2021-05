Cordoglio in FVG per la morte di Battiato

Tra i ricordi, l'ultimo concerto a Palmanova e la sua canzone "scalo a Grado"

Il cordoglio, anche in regione, per la scomparsa di Franco Battiato, che si è spento questa mattina nella sua casa di Milo, in Sicilia, aveva 76 anni. "Una perdita per l'arte e la cultura italiana, non è un semplice cantautore'' il commento di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia.



Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Numerosi i concerti che ha tenuto in regione, quello che stiamo vedendo è l'ultimo, a Palmanova, il 29 giugno del 2017.



E grande il legame con Alice, la cantautrice friulana d'adozione, un sodalizio fin dagli anni 80, con l'uscita dell'album Capo Nord, che porterà non solo alla creazione di brani memorabili ma anche ad un'intensa amicizia. Tra i suoi brani, scalo a Grado, del 1982, dedicata alla Pasqua, scritta dopo una visita di Battiato all'isola del sole