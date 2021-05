Nevicate sui monti a metà maggio, il meteo primaverile si fa attendere

Per il fine settimana, quando il Giro d'Italia sarà in regione, l'Osmer prevede pioggia sullo Zoncolan

Manca poco più di un mese all'estate, che però sembra ancora lontana in Friuli Venezia Giulia. Oggi (19/5/2021) giornata segnata dalla pioggia, dalle temperature sotto la media e anche dalla neve a bassa quota: è caduta oltre i 1400 metri circa.



Su tutta la regione è passato un fronte atlantico, a cui seguirà l'afflusso in quota di correnti di fredde settentrionali che manterranno una sostanziale instabilità per tutta la giornata. Nel pomeriggio le previsioni dell'Osmer parlano di nuvolosità variabile, con possibili rovesci e temporali.



Domani invece il cielo sarà poco nuvoloso e sarà piuttosto fresco al mattino; dal pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali, specie sulle Prealpi. Per un meteo più primaverile si dovrà attendere ancora.



Preoccupazione intanto per il Giro d'Italia atteso in regione nel fine settimana: Sergio Nordio, previsore dell'Osmer, ci ha detto che il quadro non sarà più quello di uno Zoncolan innevato ma è probabile che i ciclisti dovranno pedalare sotto la pioggia.