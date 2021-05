Nuovo centro vaccinale al Molo quarto, farà 1100 inoculazioni al giorno

In porto vecchio rimane operativo anche quello alla stazione idrodinamica.

di Sebastiano Franco

Si potrà vincere quella che il presidente della Regione definisce una guerra. A disposizione un nuovo centro vaccinale a Trieste, al Molo quarto del porto vecchio, vicino a quello allestito alla centrale idrodinamica. Anche ieri a livello di prenotazioni è stato superato il target nazionale, sfiorata quota 12 mila e 900.



Per Fedriga conta la verità della scienza non le false notizie. La macchina organizzativa è imponente e il governatore del Fvg vuole in ogni modo farla funzionare a pieno regime e per questo ci potrà essere tra qualche tempo il via libera per nuove fasce d'età.



il nuovo centro avrà una capacità di 1100 somministrazioni giornaliere. Nella prima settimana questa capacità sarà dimezzata. l'orario dalle 8 alle 20 sette giorni la settimana.



Sulle nuove riaperture, se i dati confermeranno l'entrata in zona bianca, ci vogliono speranza e cautela, ancora, dice Fedriga.