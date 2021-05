Rimborsare l'olio di cannabis

Una manifestazione per chiedere la rimborsabilità dell'olio terapeutico per i malati gravi

di Giovanni Taormina

Malati di fibromialgia, di leucemia, di alcune forme di artrosi cronica e malattie oncologiche per alleviare gli atroci dolori utilizzano, con prescrizione medica l'Olio di Cannabis al momento pagandolo di tasca propria.



Per rendere questo preparato a carico del sistema sanitario regionale l'associazione dei diritti del malato e altre associazioni hanno inscenato davanti alla sede della regione a Udine una manifestazione di protesta per chiedere lo sblocco della petizione. Da oltre un anno e mezzo sono state consegnate alla regione oltre 3800 firme per chiedere la rimborsabilità dell'olio di Cannabis da parte del Sistema Sanitario Regionale



segue intervista a Anna Agrizi , associazione diritti del malato



In Italia, così come in Friuli Venezia Giulia, la domanda è molto più alta dell'offerta e di conseguenza non sono farmaci di semplice reperibilità e spesso chi ne fa uso deve farlo arrivare o dall'Olanda O dal Canada.