Cinquemila operatori sanitari non ancora vaccinati in Friuli Venezia Giulia

La situazione peggiore nell'Azienda sanitaria giuliano isontina. Al Burlo di Trieste tra i non immunizzati ci sono 85 operatori socio sanitari, categoria che insieme agli infermieri ne conta il maggior numero

di Lara Boccalon

Sono circa 5000 gli operatori della sanità non ancora vaccinati in Friuli Venezia Giulia. A confermarlo, in Consiglio regionale, il vicepresidente e assessore alla Salute, Riccarodo Riccardi, rispondendo ad un'interrogazione. Il numero più consistente nell'Azienda sanitaria giuliano isontina, 3.707 dai quali vanno però scorporati i 978 che invitati a vaccinarsi hanno aderito.



Nell'Azienda sanitaria universitaria friuli centrale sono 1347, 360 in quella del Friuli Occidentale. Al Burlo Garofolo di Trieste tra i non immunizzati ci sono 85 operatori socio sanitari, categoria che insieme agli infermieri ne conta il maggior numero.



"Le aziende sanitarie stanno adempiendo alle disposizioni stabilite dalla nuova normativa per i non vaccinati che dà comunque tempo fino al 31 dicembre per aderire", ha affermato Riccardi, segnalando le complessità soprattutto sul fronte della privacy e rimarcando che non c'è alcun problema di efficienza della macchina che immunizza i professionisti sanitari come dimostrano i 40.473 tra essi già vaccinati.