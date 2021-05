Concerto pianistico sul marciapiedi per far viaggiare l'arte

Il pianista "fuori posto" Paolo Zanarella porta il suo messaggio a Pordenone. Il direttore di PianoFvg Fregona: "Troppa disparità tra sport e cultura"

A Pordenone si è esibito il padovano Paolo Zanarella che ormai da più di 10 anni raggiunge con il suo pianoforte a coda strade e piazze, ma anche alcuni luoghi curiosi e imprevedibili delle città, che diventano il suo ideale palcoscenico.



Un pianista talmente "fuori posto" da esibirsi anche in volo sopra Venezia o sospeso su un lago. Si è trattato di una iniziativa di PianoFVG, l'associazione che organizza a Sacile l'omonimo Concorso pianistico internazionale, per evidenziare le difficoltà che l'attuale normativa continua ad imporre al mondo dell'arte e della cultura.



"Si può ricominciare a viaggiare per le vacanze - osserva il direttore artistico Davide Fregona - ma non sono state definite normative per la mobilità degli artisti, ancora impossibilitati a prendere voli intercontinentali perfino in condizioni di assoluta sicurezza (tamponi o vaccini effettuati). In questo rileviamo una grande disparità con il mondo dello sport o di altre situazioni pubbliche: la cultura rimane il fanalino di coda".