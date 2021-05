"Rai libera dai partiti per un Cda indipendente e di alto profilo"

Presidio dei dipendenti della tv pubblica davanti a Saxa Rubra e alle sedi regionali

Liberare la Rai dai partiti e dal governo. Questo il messaggio lanciato nel presidio di lavoratrici e lavoratori della tv pubblica che si è svolto davanti alla sede Rai di Saxa Rubra e, in contemporanea, di diverse città italiane tra cui Trieste.



Una delegazione di Usigrai e Fnsi è stata ricevuta dal presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini, portando in particolare la richiesta di far precedere l'elezione del nuovo cda da un dibattito parlamentare sugli obiettivi, i fini, la missione del servizio pubblico, da svolgersi in diretta radio e tv.



E' un modo - hanno spiegato - per evitare che l'elezione si riduca alla più tradizionale spartizione lottizzatoria". Barachini ha ascoltato le istanze rappresentate da Fnsi e Usigrai e ha condiviso l'esigenza di anteporre una riflessione sui fini e il futuro del servizio pubblico alla nomina del nuovo cda.



Il presidente della Fnsi Giulietti ha chiesto al governo, che ha sottolineato essere l'esecutivo che sta affrontando la ricostruzione del paese, di occuparsi anche della riforma della tv pubblica e di tutti i temi aperti che riguardano l'informazione. "Non vorrei - ha ammonito - che l'unico atto che riguarda l'informazione del governo fosse il commissariamento dell'Inpgi, una strada che ci porterebbe a un conflitto".