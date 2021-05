Lavoratori della Flex in piazza. Rosolen: "Presto un incontro al Mise"

L'assessore regionale al Lavoro spiega che il settore della produzione tecnologica troverà anche sostegno con il Pnrr

di Livia Liberatore

"Come comunicato dal ministro Giancarlo Giorgetti al governatore Fedriga, a breve verrà convocato un tavolo al dicastero dello Sviluppo economico sulla crisi della Flex al quale, alla presenza delle Istituzioni, verranno chiamati a un confronto l'azienda e la parte sindacale". Lo ha detto l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, incontrando a Trieste le rappresentanze sindacali, nel corso di una manifestazione con i lavoratori della Flex.



Rosolen ha ricordato che l'amministrazione negli scorsi mesi di marzo e aprile ha avuto una serie di incontri con la proprietà rispetto alle problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali. Contemporaneamente è stata fatta una ricognizione sulla disponibilità di fondi regionali destinati alla ricerca e allo sviluppo.



Relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'assessore ha confermato che questo tipo di produzione tecnologica troverà sostegno sia sul piano nazionale sia su quello regionale.



n mattinata dunque (14/5/2021) i lavoratori della sede triestina della multinazionale delle telecomunicazioni Flex sono scesi in piazza per manifestare la loro preoccupazione per l'occupazione e le prospettive industriali dello stabilimento, ad oggi in balia dell'unico committente, Nokia, che ha ridotto il carico di lavoro.



Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fim-Fiom-Uilm-Usb dopo un anno nero per i 560 impiegati della sede, tra cui 87 lavoratori in somministrazione. Spaventa la previsione di esuberi stimata dall'azienda tra il 15 e il 20 per cento del personale e la delocalizzazione in Romania.