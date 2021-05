Fvg al nono posto per reddito medio, 21.800 euro nel 2020

La provincia di Trieste la più ricca fra le quattro. Moruzzo si conferma residenza privilegiata dei "Paperoni" della regione, i redditi più bassi nelle Valli del Natisone

di Sebastiano Franco

Poveri tra i ricchi. Il Fvg, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2020, si conferma al nono posto a livello nazionale, ultima però tra le regioni del Nord. Quella più "ricca" la Lombardia con una media di quasi 25 mila e 800 euro, mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 15 mila e 600 euro.



La ricerca è dell'Ires curata da Alessandro Russo. Il reddito imponibile medio in Fvg è pari a poco più di 21 mila e 800 euro, contro una media nazionale di quasi 21 mila euro. A livello provinciale la più ricca è Trieste, 23.400 euro reddito medio, decima a livello nazionale e seconda del Nordest dopo Bolzano.



Aumenta il numero dei contribuenti che fino al 2016 era in continua diminuzione nella nostra regione. L'anno scorso superata quota 937 mila e 100. Siamo in era pre covid, quindi i motivi sono la ripresa dell'occupazione dipendente e la diminuzione dei pensionati. In Fvg il 36,8% dei contribuenti si colloca al di sotto dei 15 mila euro, mentre il 33,3 % è nella fascia 15-26 mila euro.



Poco più di 42 mila i contribuenti che dichiarano più di 55 mila euro. Tra i comuni, ancora una volta, il più ricco è Moruzzo, 33esimo a livello nazionale, sfiorando quota 29 mila e 800 euro di media, seguito da Pagnacco, Dolegna del Collio e Duino-Aurisina.



Al quinto posto c'è Udine. Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dai Comuni delle Valli del Natisone dove i valori medi dei redditi annuali sono inferiori a 16 mila euro.