Da sabato la Slovenia riapre i confini senza limitazioni

Ma per rientrare in Italia occorre ancora il tampone. Anche l'Austria abolisce l'obbligo di quarantena, basterà pre-registrarsi

di Eva Ciuk

Da sabato (22/5/2021) dal Friuli venezia Giulia si potrà entrare in Slovenia senza limitazioni. Ieri sera il governo Sloveno ha escluso la nostra regione dalla lista dei paesi rossi.



Cade dunque l'obbligo di quarantena o di tampone per tutti, anche per i lavoratori transfrontalieri che avevano l'obbligo del test rapido settimanale. Resta però obbligatorio, per l'ingresso in Italia, il tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti.



Al momento non è previsto l'attraversamento con il passaporto vaccinale di cui si parla nel decreto appena approvato e che probabilmente sarà attivato solo in giugno. Si tratta di un pass che sarà valido già dal quindicesimo giorno successivo alla prima dose di vaccinazione.



La polizia di frontiera, presente ai valichi anche per il monitoraggio dei flussi migratori, può effettuare controlli e sanzionare chi è sprovvisto di certificato di test negativo.



Ieri anche l'Austria ha varato nuove disposizioni sull'ingresso nel Paese: abolito l'obbligo di quarantena per i cittadini italiani, ai quali è consentito fino al 30 giugno di entrare con la pre-registrazione elettronica del viaggio e la "certificazione 3G", cioè l'attestato di avvenuta vaccinazione o di guarigione o di test negativo non più vecchio di 72 ore se molecolare e 48 ore per l'antigenico.