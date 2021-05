Coprifuoco alle 23, domani primo passo verso la zona bianca

La zona bianca dovrebbe scattare dal primo giugno se i parametri verranno confermati e potrebbe comportare altri anticipi nelle riaperture in attesa del decreto legge

di Antonio Di Bartolomeo

Le anticipazioni sono state fornite da Palazzo Chigi e dovranno essere confermate dal testo del decreto legge. ll primo cambiamento è immediato: l'inizio del coprifuoco passa alle ore 23 da mercoledì 19 maggio.



Da sabato prossimo, 22 maggio, si torna a fare acquisti nei centri commerciali anche nei fine settimana, dopo molti mesi di chiusura forzata.



Da lunedì cade ogni alibi per essere fuori forma: il 24 maggio riaprono le palestre, ma con gli spogliatoi inaccessibili.



Il primo giugno è atteso un doppio cambiamento, che interessa da vicino il mondo di bar, ristoranti e locali. Via libera alle consumazioni al chiuso in qualsiasi ora. E per il Friuli Venezia Giulia il probabile ingresso in zona bianca significa coprifuoco abolito, con un anticipo di fatto di tre settimane rispetto al resto d'Italia.



Per avere la certezza del bianco, dovremo attendere ancora una decina di giorni, ma la tendenza al ribasso del contagio sembra indicare questa direzione. Secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con la zona bianca del primo giugno sarà possibile riavviare anzitempo anche gli eventi nuziali con tanto di certificato verde: nel resto del paese ripartiranno il 15 giugno, data in cui è previsto anche il riavvio dei parchi divertimento.



Per Fedriga le riaperture sono un "passo molto importante". Secondo la tabella di marcia nazionale, le piscine al chiuso e i centri termali riprendono il primo luglio. Nessuna riapertura programmata per le discoteche. Alcune di queste date potrebbero essere anticipate in caso di zona bianca. Le categorie interessate accolgono le novità con una certa soddisfazione.



Nel servizio l'intervista a Stefano Minniti direttore centro commerciale