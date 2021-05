Offerta formativa, sei milioni dalla Regione per integrare il curriculum

Bandi triennali per lezioni di informatica, lingue straniere, sostegno agli alunni con disabilità e corsi per la sicurezza

di Lucio Bondì

Si comincia con 6 milioni di euro. Risorse messe sul piatto per arricchire l'offerta formativa degli istituti del Friuli Venezia Giulia. I primi due bandi, appena approvati, sono stati presentati in videoconferenza, con 200 scuole collegate. Il potenziamento non è una novità. Parliamo di quei corsi che integrano il curriculum classico: dalle lezioni di informatica agli approfondimenti per le lingue straniere, dal sostegno agli alunni con disabilità ai corsi per la sicurezza. Attività che si svolgono durante il normale orario come nel pomeriggio, dopo il suono della campanella.



La novità è che i bandi da annuali sono diventati triennali, come previsto dalla legge regionale approvata lo scorso anno. Una richiesta arrivata dalle stesse scuole, spiega l'assessore Alessia Rosolen, e che permetterà di pianificare avendo certezza delle risorse, garantendo continuità agli studenti. Per ora ci si concentra su alcuni ambiti: tra cui il contrasto della dispersione scolastica; i bisogni educativi speciali, lo sport, la sostenibilità, l'arte e la cultura.



Un capitolo a parte riguarda poi l'insegnamento delle lingue e culture di minoranza storiche: slovena, friulana e tedesca.



a ogni scuola va una somma che dipende da alcuni parametri: dimensime, numero degli alunni, percentuali di stranieri e disabili, eventuale tempo pieno.

e di solito non c'è istituto che si lasci sfuggire l'occasione: i fondi regionali, infatti, si affiancano a quelli del governo, raddoppiando, a spanne, la dotazione di ogni scuola