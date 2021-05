Vaccini, adesione inferiore alla media

Le somministrazioni procedono senza slancio. Ma l'implementazione della campagna potrebbe dare impulso alle somministrazioni

di Sebastiano Franco

Bisogna credere nella scienza e in quello che affermano i nostri medici. L'assessore regionale alla Salute Riccardi conferma che in Friuli Venezia Giulia c'è un'adesione inferiore alla media, ma per uscirne bisogna vaccinarsi. Quello che stanno facendo circa 1200 persone ogni giorno al centro allestito in Portovecchio a Trieste, e che potranno fare anche quelli nella fascia d'età 55-59 da lunedì. Bisogna aver compiuto 55 anni per prenotarsi.



Le forniture di Astrazeneca nei frigoriferi sono un problema vero. A dirlo il governatore Fedriga che sottolinea che su questo vaccino è stata fatta una comunicazione confusa che ha creato paura nelle persone. Ho visto, aggiunge Fedriga, degli studi su Astrazeneca che spiegano come controindicazioni ed effetti avversi siano molto più bassi rispetto a medicine che prendiamo ogni giorno. Dobbiamo avere razionalità, conclude Fedriga. Martedì sono state vaccinate quasi 10 mila persone inr egione. Significativo che sono di più quelli tra i 60 e i 79 anni senza patologie, 4 mila, rispetto a chi ha meno di 60 anni e patologie minori, 3 mila.