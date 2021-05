"Siamo un'area di passaggio"

Audizione del prefetto Valenti a Roma sulla rotta balcanica: nuova direttrice verso Udine, troppi stranieri si dichiarano minorenni

di Francesca Vigori

La porta d'ingresso della rotta Balcanica verso l'Europa è qui, nei 200 chilometri di fascia confinaria della regione. A voler essere precisi le porte sono 58, tra valichi principali, valichi minori, valichi agricoli, per non parlare della provincia di Trieste, dove in aggiunta non ci sono né monti, e neppure colline, ma solo boschi pianeggianti percorsi da sentieri. Il commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia, il Prefetto Valerio Valenti, ha delineato il quadro dinanzi al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen.



I numeri degli accessi di richiedenti asilo, ha spiegato, sono costanti, 8000 l'anno nel 2019 e nel 2020, 1300 finora questa primavera. Ma l'intensa attività di retrovalico, anche con l'impiego di 425 militari dell'esercito, e l'applicazione delle procedure di riammissione informale ha portato al cambiamento del modus operandi dei favoreggiatori che hanno iniziato a trasportare i migranti a bordo di veicoli spingendosi fino in provincia di Udine.



Alle riammissioni informali in Slovenia potrebbe essere collegato anche l'importante aumento di minori non accompagnati in un anno, +15 percento al 30 aprile. Una parte sono stranieri - in particolare afghani e pakistani - che al momento del rintraccio hanno dichiarato di essere ragazzini nonostante i connotati psico fisici incompatibili. "Tale fenomeno, ha spiegato il Prefetto, sottrae risorse destinate ai reali aventi diritto".