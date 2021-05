Verso l'immunità di gregge

Vaccini, ne mancano duecentomila per l'immunità di gregge. Intanto è bufera politica sul nuovo capo della sala emergenza sanitaria

di Lara Boccalon

Il via libera del commissario per l'emergenza Figliuolo ai vaccini a tutta la popolazione dai 16 anni in su, in FVG interessa 270 mila persone di cui 50 mila già prenotate e in parte vaccinate. Il 21% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, il 46% ha già fatto la prima dose, mancherebbero circa altre 200 mila persone per raggiungere l'immunità di gregge. Dati diffusi dall'assessore alla salute Riccardi che ha richiamato ancora l'importanza della vaccinazione.



Si infiamma intanto la polemica politica sul caso della nomina del primario di anestesia di Udine De Monte a direttore della sala operativa regionale per l'emergenza : opposizioni, all'attacco non soltanto sulla sospensione del concorso ma ora anche sulla notizia che De Monte non risulterebbe ancora vaccinato.



Per il consigliere di Open FVG Honsell "una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle tantissime vittime di questa pandemia in Friuli Venezia Giulia".



Per il capogruppo del patto per l'autonomia Moretuzzo di gravità inaudita sono le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'Agenzia regionale di coordinamento per la salute, Tonutti, secondo le quali de monte starebbe aspettando un non meglio precisato 'nuovo vaccino'. Sia Moretuzzo che Honsell chiedono le dimissioni dei vertici della sanità regionale.



Per il consigliere Pd Shaurli il direttore di anestesia e rianimazione senza vaccino è un messaggio terribile ai cittadini.



"La gravità di questa vicenda urge dei chiarimenti immediati per la consigliera di cittadini Liguori che si appella a Fedriga perchè prenda in mano la situazione e rilancia la richiesta di convocazione immediata della terza commissione sanità .



Il presidente di quest'ultima , il legista Moras intanto ribatte : "Le persone vengono scelte per la professionalità e non perchè sono vaccinate, auspico comunque che il dott. De Monte si vaccini il prima possibile anche se resta una scelta personale".



Apprendo dai media questa informazione,non possiamo fare processi sommari- dichiara infine il presidente dell'ordine dei medici di Udine Tiberio che aggiunge : "qualora risultassero violazioni al codice deontologico si procederà con le dovute sanzioni".