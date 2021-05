Piccoli talenti regionali in corsa (sul web) per lo Zecchino d'Oro

Era il 1968 quando vinse la piccola Barbara Ferigo di Gorizia. Da allora tante voci dal Friuli Venezia Giulia hanno partecipato alle selezioni

di Eva Ciuk



Era il 1968 quando Barbara Ferigo di Gorizia vinse lo Zecchino d'oro con la canzone diventata oggi la sigla di un cartone molto amato dai bambini. Da allora tante voci dal Friuli Venezia Giulia hanno partecipato alle selezioni che a causa della pandemia vengono fatte su una piattaforma on line. L'obiettivo non è andare alla scoperta di piccoli talenti, ma trovare gli interpreti adeguati dei 14 brani scelti per la 64esima edizione che si terrà tra novembre e dicembre.



(Nel servizio Barbara Ferigo e Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano)