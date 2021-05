Friuli Venezia Giulia in zona bianca da lunedì 31 maggio

Ad annunciarlo il ministro della Salute Speranza. Non ci sarà il coprifuoco e diverse attività potranno riaprire

di Francesca Vigori

La zona bianca, per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, scatta da lunedì 31 maggio. Il ministero della Salute ha voluto anticipare la notizia - sul suo sito web - prima della firma dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza.



Da lunedì sera, dunque, non ci sarà più il coprifuoco. Via libera anche a matrimoni e cerimonie, parchi tematici e di divertimento, fiere ed esposizioni, corsi di formazione, piscine coperte, impianti sportivi al chiuso, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sale giochi, bingo, sale scommesse e casinò.



Le linee guida per le riaperture di queste attività - condivise dopo un lungo confronto tra conferenza delle regioni e Cts - figurano nell'ordinanza ministeriale, e la loro applicazione viene affermata con le rispettive ordinanze regionali. Rimangono l'obbligo del distanziamento, della sanificazione delle mani e della mascherina, ma Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, parlando dell'ok in arrivo per le vaccinazioni della fascia di età tra i 12-15 anni, ha previsto "un'estate senza mascherina all'aperto, anche se al chiuso - dice - sarà bene tenerla".



Quanto alle discoteche, al momento possono riaprire solo in versione statica: si potrà ascoltare musica, mangiare e bere, però sarà vietato ballare. In zona bianca non sono previsti ingressi contingentati nei mercati all'aperto e sulle spiagge libere