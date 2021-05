Friuli Venezia Giulia verso la zona bianca dal primo giugno

Nel nuovo decreto svolta su coprifuoco e parametri

di Antonio Di Bartolomeo

Dalla zona rossa alla probabile zona bianca in meno di due mesi. Il Friuli Venezia Giulia si prepara all'abolizione del coprifuoco, che avverrà con tutta probabilità il primo giugno, a meno di una netta inversione di tendenza della curva del contagio.



E' necessario che si rimanga sotto i 50 casi a settimana per centomila abitanti, al momento siamo attorno ai 30 e in calo.



Per sapere cosa comporterà esattamente la zona bianca, bisogna attendere il testo del decreto legge: per il presidente della regione Massimiliano Fedriga il bianco permetterà anche di anticipare le feste matrimoniali. Per Fedriga le riaperture sono un passo avanti molto molto importante.



A Trieste i più soddisfatti sono i gestori di locali che lavorano prevalentemente di notte. Sollevati i ristoratori, dopo mesi molto duri. Tra la gente si percepisce la felicità di tornare a una vita più normale, con tutte le cautele del caso