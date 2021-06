Vaccini: FVG quarta in Italia per dosi alla popolazione

Secondo l'elaborazione del Sole 24 Ore sui numeri del Governo, con il ritmo attuale ci vorrebbero quasi 3 mesi per arrivare all'ipotetica immunità di gregge

di Ludovico Fontana

Con il ritmo delle oltre 9900 dosi medie giornaliere somministrate nell'ultima settimana ci vorrebbero quasi 3 mesi per coprire l'80 per cento della popolazione vaccinabile in Friuli Venezia Giulia, ovvero una quota puramente indicativa per il raggiungimento di un'ipotetica immunità di gregge, secondo l'elaborazione del Sole 24 Ore sui numeri del Governo.



Il 2 settembre sarebbe la data, in anticipo rispetto all'Italia: a questo ritmo, in tutto lo stivale arriveremmo all'80 per cento il 23 settembre. L'andamento delle somministrazioni porta la regione al quarto posto per percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose: il 66,81 per cento, cioè oltre 809.300 individui, comprendendo anche coloro che hanno ricevuto la monodose Johnson & Johnson, che sono però una piccola parte, poco più di 29.350. Davanti ci sono Molise, con il 69 per cento, Liguria e Abruzzo.



Guardando invece alla percentuale con due dosi: con il 19,9 per cento, il Friuli Venezia Giulia è all'undicesimo posto in Italia, al primo c'è la Liguria con il 23.



Intanto continuano le prenotazioni: secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione, lo ha fatto finora il 63 per cento della popolazione sopra i 16 anni.