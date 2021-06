Covid: FVG continua a migliorare, trend confermato dalla Fondazione Gimbe

Si svuotano gli ospedali e calano i decessi, ed è così ormai da undici settimane

di Francesca Vigori

Si svuotano gli ospedali e calano i decessi, ed è così ormai da 11 settimane. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma, nella settimana tra il 26 maggio e il 1 giugno, la riduzione di quasi il 30 % di nuovi casi e di decessi.



Nella settimana in questione in regione i casi di Covid sono 401 ogni 100mila abitanti, 8% in meno rispetto alla precedente.

I posti letto Covid occupati nelle terapie intensive e in altri reparti di area medica sono scesi al 3 %, il valore più basso d'Italia pari solo alla Valle d'Aosta.



Ma in questa fase di diminuita circolazione del virus e allentamento della pressione sugli ospedali si rileva la riduzione dell'attività di testing.



«Purtroppo - spiega Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il decreto legge del 18 maggio, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un'arma mai adeguatamente sfruttata».



In Friuli Venezia Giulia, nella seconda metà di maggio, la media giornaliera di persone testate è stata di 113 persone ogni 100 mila, sotto la media nazionale di 120 per centomila, ma il doppio di regioni come Emilia Romagna e Veneto.



Sul fronte dei vaccini, la regione è la seconda per popolazione vaccinata dopo il Molise, con il 21 % dei corregionali che ha già la copertura completa e oltre il 22 % che ha ricevuto la prima dose. Mentre il 90% degli over 80 è già coperto, siamo i terzultimi in Italia per vaccinati tra i 60 e i 79 anni. Oltre un terzo dei sessantenni e il 23 percento dei settantenni in Friuli Venezia Giulia, persone ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso, non hanno prenotato nemmeno la prima dose di vaccino».