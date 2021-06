Qualità dell'aria stabile anche con il lockdown

Secondo il rapporto Arpa, PM10 oltre i limiti in determinate condizioni meteo, ma potremmo ridurre le emissioni scaldando le case un po' meno

di Maria Spezia

Livelli stabili per le polveri sottili, miglioramento degli indicatori dell'ozono e necessità di ottimizzare la situazione della combustione della legna. Questa la sintesi del rapporto sulla qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia nel 2020 presentato a Trieste dall'Agenzia regionale per l'ambiente. Una relazione che non sorprende gli esperti nei valori del PM10, non troppo diversi nemmeno nell'anno della pandemia.



Il rapporto prevede un riscontro immediato nell'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria ora in fase di valutazione dalle autorità competenti, dai Comuni alle direzioni del territorio.

Il documento contiene una sezione dedicata alle buone pratiche, ovvero ciò che ciascuno di noi può fare da subito.



Nel servizio le dichiarazioni di Stelio Vatta (direttore generale di Arpa Fvg), Fulvio Stel (responsabile qualità dell'aria Arpa Fvg) e Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente.