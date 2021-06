Il ritorno alla musica di Folkest 2021

Anteprime dall'11 giugno. Il via il 5 agosto e appuntamenti fino al 12 settembre tra Splimbergo, Capodistria e in Veneto

di Lorenzo Gherlinzoni

Saranno più di 50 gli appuntamenti della 43^ edizione di Folkest, la rassegna dedicata alla musica folk che riempirà l'estate di note da tutto mondo. In programma dal 5 al 23 agosto, con una serie di anteprime già a partire dall'11 giugno e appuntamenti fino al 12 settembre, Folkest si terrà come di consueto su tutto il territorio regionale con baricentro a Spilimbergo, ma anche a Capodistria e in Veneto.



Un autentico ritorno alla musica e alla socialità, anche se le incertezze determinate dal covid non mancano. Tra i tantissimi ospiti di questa edizione anche Le Orme, Vincenzo Zitello, la Nuova compagnia di canto popolare, Mauro Palmas, Aleksandar Karlic, i Musica spiccia vincitori del premio Cesa dello scorso anno ed Enzo Avitabile che riceverà il premio alla carriera 2021.



Nel servizio l'intervista a Andrea Del Favero direttore artistico di Folkest