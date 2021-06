Campagna vaccinale: oggi maxi-hub a Manzano

Sabato dedicato alla somministrazione del monodose Johnson and Johnson nella palestra della capitale della sedia. Resta il nodo degli anziani non "coperti". Si pensa a nuove strategie

di Antonio Di Bartolomeo

Manzano come Villa Manin, in piccolo. Un sabato dedicato alla somministrazione del monodose Johnson and Johnson nella palestra della capitale della sedia.



500 i prenotati della giornata, in grande maggioranza ultrasessantenni per i quali il vaccino a dose unica va inoculato in via preferenziale, anche se il prodotto è approvato per tute le età, ed è anzi molto ricercato da chi, per esempio, deve partire per lungo tempo per motivi di lavoro e non può tornare per il richiamo.



Ma il suo funzionamento a dose unica è molto apprezzato da tutte le età. Diversi ultrasessantenni con cui abbiamo parlato hanno atteso quasi due mesi per prenotarsi proprio perché volevano quello nello specifico.



Più di un ultrasessantenne su cinque deve ancore prendere appuntamento in Friuli Venezia Giulia. Un'adesione più bassa del resto d'Italia. Ma quale potrebbe essere il motivo?



La direttrice del distretto sanitario di Cividale Anna Paola Agnoletto pensa già alla seconda fase, quella del convincimento dei più anziani che non si sono ancora vaccinati.



Nel servizio Anna Paola Agnoletto direttrice distretto sanitario di Cividale