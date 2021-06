"All'Asfo rinforzi urgenti: Polimeni venga a vedere"

Secondo i sindacati mancano quasi 200 operatori (e fioccano gli straordinari), per il direttore generale dell'Azienda sanitaria meno di un quarto

di Sebastiano Franco

La spaccatura a Pordenone fra sindacati e dirigenza sanitaria continua. Dividono i numeri degli operatori mancanti, 192, la richiesta di non proseguire con il ricorso cronico allo straordinario programmato e finanziamenti inadeguati secondo i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale e della sanità del pordenonese.

C'è stata una manifestazione dei dipendenti, abbiamo raccolto gli interventi di Pier Luigi Benvenuto (Cgil) e Gianluca Altavilla (Nursind).



Il direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni replica alle accuse con numeri diversi e con un piano che a suo dire nell'anno corrente sta mantenendo gli impegni presi.

Una protesta non del tutto unitaria quella di oggi davanti all'ospedale di Pordenone: non era presente la Cisl.

Nel servizio anche la voce di Bruno Romano (Uil).