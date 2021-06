L'iconico radiofonografo disegnato da Castiglioni è assemblato in Friuli

Alla Sim2 di Rivignano si conclude la lavorazione dell'iconico Brionvega di cui vengono prodotti solo 250 pezzi l'anno. Dalla Corea al Moma di New York, gli estimatori, che devono attendere anche tre mesi per averlo, sono in tutto il globo

di Andrea Saule

Un evergreen dei pinkfloyd, la puntina, il piatto che gira. Con un tocco di stile che ha fatto la storia del design italiano: il radiofonografo Brionvega, icona borghese degli anni 60 disegnato da Achille Castiglioni, è di nuovo sul mercato.



Protagonista senza epoca, è stato cambiato e migliorato in alcuni aspetti, ma rimane sostanzialmente identico al modello che usava David Bowie per ascoltare i suoi dischi in casa. Legno di pregio, tagli perfetti e componenti quasi interamente provenienti dal triveneto. Viene assemblato a Rivignano, nella campagna della bassa friulana.



La capacità di produzione è di 250 pezzi all'anno, ma la richiesta è maggiore, nonostante i costi - dagli 8000 euro in su -non siano esattamente popolari. Una volta, del resto, costava come tre "cinquecento". Cina, Corea, Stati uniti e ovviamente Italia i mercati dove si vende di più.



Tra i fan, anche Francis Ford Coppola, tra i distributori il Moma di New York. Per assemblarne un esemplare, servono 22 ore di lavorazione. Le ultime sono le più delicate: il collaudo è affidato a uno specialista del suono, che poi personalmente scatta le fotografie che vengono inviate al cliente. Infine, la spedizione, in enormi scatoloni personalizzati. Dall'ordine all'arrivo possono passare anche tre mesi.



(nel servizio l'intervista a Maurizio Cini, amministratore delegato Sim2)