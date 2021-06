Una settimana alla ripresa delle sagre

Spina dorsale dell'attività di pro loco e associazioni. Ecco con quali regole

di Antonio Caiazza

Prima della pandemia erano 1.500 le sagre che d'estate animavano le piazze di quartieri e borghi della regione.

Quest'anno parecchie riproveranno ad esserci. L'invito della Pro loco del Friuli Venezia Giulia è di organizzare manifestazioni snelle e meno affollate. E di usare il buon senso. Per le pro loco e per ogni associazione, a Villa Manin c'è lo sportello Sos Eventi, per fornire informazioni sulle linee guida e per aiutare negli adempimenti burocratici.



Fra i consigli: differenziare i punti di accesso da quelli di uscita e predisporre dispenser per l'igienizzazione delle mani.



Regola fondamentale, la distanza di almeno un metro, ad esempio quando si sta in coda alla cassa. Ma anche fra una sedia e l'altra, a tavola (a meno che non si tratti del medesimo nucleo familiare).



Le linee guida impongono l'ascolto di musica solo da seduti. E per ora (come per le discoteche), non sono consentiti balli. La mascherina, fino a diversa disposizione, è obbligatoria.



Ma, dopo il tempo delle clausure e dei coprifuochi, le sagre saranno luoghi in cui riallacciare i fili della socialità.



Fra gli appuntamenti, di un calendario, già fitto: la prossima settimana la fiera di Buttrio, a fine mese la festa di primavera di Sacile e la festa delle erbe di Forni di Sopra, ad Agosto la sagra del frico a Flaibano e il festival di Majano.



Nel servizio Valter Pezzarini presidente Pro Loco FVG