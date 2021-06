Terza corsia A4: Autovie Venete attende l'intervento del governo

Senza il rinnovo della concessione niente finanziamenti per completare i lavori. La società ascoltata in commissione trasporti del consiglio regionale assicura che a breve termine non ci saranno aumenti nei pedaggi

di Francesca Vigori

I lavori per la terza corsia in A4 , tra Alvisopoli e Gonars si sono conclusi in anticipo sui tempi di consegna, il tratto Gonars-Palmanova rispetterà i tempi previsti e si concluderà entro la fine dell'anno.



Autovie Venete, a cui è scaduta la concessione nel 2017, continua a lavorare in regime transitorio. Lo ha sottolineato, dinnanzi alla commissione consiliare trasporti, il presidente della Spa, Maurizio Paniz, che ha voluto anche ricordare come il ponte sul Tagliamento, lungo il doppio di quello di Genova, è costato la metà. E che sono già stati effettuati gli interventi sui cavalcavia propedeutici ai lavori su uno dei due lotti veneti, tra San Donà e Portogruaro. Ma per andare avanti in fretta ora deve intervenire il governo, perchè, con la concessione scaduta, Autovie non può ottenere finanziamenti.



E, se non si vuole aspettare di vedere la fine dei lavori per la terza corsia nel 2026, servono subito 440 milioni. Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno costituito la società autostradale Alto Adriatico, una newco interamente pubblica che può subentrare nella concessione trentennale sulla A4 senza andare a gara europea.



Ed è questa la strategia che la Regione vuole perseguire, ha detto l'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti. "Ma è il ministero l'unico soggetto giuridico che ha il potere di decidere, ha sottolineato Paniz: "Che intenda dare una spinta con il nuovo soggetto pubblico Alto Adriatico, a cui potrebbe dare la concessione domattina, o che decida di proseguire con Autovie come negli ultimi 4 anni, noi quel che c'è da fare, comunque, lo facciamo".



Intanto Autovie deve fare i conti con il crollo del traffico causato dalla pandemia, 34 milioni di veicoli nel 2020 rispetto ai 47 dell'anno prima. Un calo che intacca il livello degli introiti societari, ma che, è stato assicurato, non determinerà nel prossimo futuro un aumento dei pedaggi.