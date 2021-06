Traffico da bollino nero in A4

Lunghe code oggi in autostrada per l'arrivo di turisti dall'Austria, la ripresa del traffico commerciale e i lavori in corso

di Giovanni Taormina

Erano anni che una situazione del genere in autostrada non si vedeva ed eravamo abituati a viverla durante il mese di agosto in quelle giornate contrassegnate dal bollino nero o rosso.



Da una parte il Corpus Domini con l'arrivo di molti vacanzieri dall'Austria,dalla Germania e dalla Slovenia dall'altra la ripartenza del traffico commerciale e i lavori stradali il risultato è stato un flusso di traffico particolarmente intenso che ha creato congestioni in particolare al Nodo di Palmanova.



Molti turisti stranieri approfittando delle festività hanno scelto le località balneari del Friuli Venezia Giulia per trascorrere qualche giorno di vacanza, segno di una ripresa, così fin dalle prime ore del mattino sulla A23 i transiti sono risultati molto intensi. Intorno alle 8.30 la decisione della Concessionaria di chiudere il tratto autostradale della A23 Udine Sud Palmanova chiusura protrattasi fino alle 10.30.



L'intenso traffico ha di conseguenza creato ingorghi sia lungo la tangenziale che le strade che portano a Venezia e Trieste e si segnalano code tra Gradisca d'Isonzo e Villesse sulla A34 e code a tratti tra Redipuglia e Nodo di Portogruaro. Molti i disagi per gli automobilisti che sono rimasti bloccati in autostrada alcuni anche per più di due ore.



Solo in tarda mattinata il lungo serpentone è stato smaltito anche se rimangono rallentamenti all'uscita di Latisana e sul nodo di Palmanova. Incessante il lavoro svolto dalle pattuglie della polizia stradale e dagli uomini di Autovie venete