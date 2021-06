Tornano i vacanzieri: giornata da bollino nero sulla rete autostradale

Come ai vecchi tempi: tra turisti stranieri in arrivo e tir, code infinite e caselli costretti a chiudere per smaltire le file

di Giovanni Taormina

Che fosse una giornata da bollino rosso nessuno lo avrebbe immaginato ma il mix tra Corpus Domini e ripresa del traffico commerciale hanno mandato in tilt il sistema autostradale e le varie strade limitrofe, dove è stato deviato il traffico.



Tedeschi, sloveni austriaci approfittando della festività hanno invaso l'autostrada per raggiungere le località di mare del Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 8.30 la decisione della Concessionaria di chiudere il tratto autostradale della A23 Udine Sud - nodo di Palmanova in direzione Palmanova chiusura protrattasi fino alle 10.30.



L'intenso traffico ha di conseguenza creato ingorghi sia lungo la tangenziale che sulle strade che portano a Venezia e Trieste. Molti i disagi per gli automobilisti che sono rimasti bloccati in autostrada alcuni anche per più di due ore. L'intenso traffico e i lavori per la terza corsia hanno creato degli imbuti difficili da superare.



Intenso il lavoro degli uomini di Autovie venete per incanalare il traffico in altre direzioni e della polizia stradale