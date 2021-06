Il Rossetti amplia il palcoscenico: estate a Miramare

Si comincia il 9 luglio con Dante e Preziosi, poi il ritorno di due successi (i "Bagni" e "Sarajevo"), finale con "Shakespeare in the Park"

di Anna Vitaliani

Il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, oltre ad aver ripreso gli spettacoli dal vivo al Politeama Rossetti di Trieste, si sposta anche all'esterno e come lo scorso anno approfitta di alcuni spazi d'eccezione come quelli del parco di Miramare per proporre un mese di teatro. Dal 9 luglio al 10 agosto, quattro gli spettacoli del cartellone che si intitola "Il Rossetti a Miramare: sogno dei tramonti di mezza estate". Il direttore artistico, Paolo Valerio ce li illustra a partire da quello che aprirà il ciclo.