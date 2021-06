Si allentano le restrizioni, tornano i turisti. Mare come a Ferragosto

Polemica sul voucher TurestaFvg. Per il Pd un flop con solo 13 adesioni tra le strutture. Misura non ancora partita, replica la Giunta

di Lara Boccalon

Turisti come a ferragosto : Aquileia, Miramare e Trieste le località della regione che secondo gli info point di PromoturismoFvg nella settimana appena trascorsa hanno fatto più di tutte il pieno di vacanzieri: rispetto a fine maggio hanno registrato passaggi triplicati. Così anche Tarvisio e Sappada. Turisti in aumento pure a Udine, Gorizia e Pordenone. Austria, Germania, Polonia, Francia i paesi di provenienza esteri. Numerosi gli italiani soprattutto dal nord.



Al mare info point affollati per lo più da stranieri mentre sul fronte delle presenze, anche nelle strutture ricettive, la fanno da padrone Grado e Lignano praticamente sold out per l'arrivo consistente di austriaci e tedeschi per il Corpus Domini oltre che di italiani.



L'occupazione alberghiera a livello regionale è stata in media dell'80%, fa sapere la presidente di Federalberghi Paola Schneider che si dice ottimista ma ricorda che vi sono aree ancora in sofferenza come le città dove il futuro del comparto resta una incognita. A dirlo è anche la portavoce dell'osservatorio alberghiero di Udine Ganzini che non nasconde il rammarico per le tante camere rimaste vuote in città nel week end nonostante il forte afflusso di vacanzieri e il ritorno dei cicloturisti e per la quale serve attivare al più presto il sistema di accoglienza e animazione in definizione in questi mesi per allungare la permanenza dei turisti anche a Udine.



Intanto è polemica sul voucher TurestaFvg: un flop per il consigliere regionale del Pd Iacop che segnala appena 13 adesioni tra le strutture ricettive e critica alla regione una strategia turistica ancora troppo poco incisiva, non capace di portare visitatori da fuori e di dare cosi il necessario sostegno al comparto in difficoltà. La misura non è ancora partita e sarà operativa da metà giugno replica Bini per il quale si tratta di critiche inopportune, intempestive e fuori dalla realtà a fronte dei numeri e prenotazioni di questi giorni che vanno al di là di ogni più rosea aspettativa e fanno prevedere un allungamento della stagione, aggiunge Bini. Che sul fronte promozione conferma l'impegno della regione anche con ulteriori finanziamenti in assestamento di bilancio.