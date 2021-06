Vaccini, virtuosi giovani e adolescenti. 90 mila over 60 neppure prenotati

Sotto i 40 anni sono già più di 100 mila coloro che hanno aderito alla campagna in poche ore, su una platea di 270 mila

di Antonio Di Bartolomeo

Quasi 4 persone su 10 nella fascia d'età 16-39 anni si sono prenotate o hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. La risposta migliore dopo le prime ore di apertura delle agende sembra arrivare proprio da chi ha meno di 30 anni. Mentre più di un ultrasessantenne su cinque non ha ancora preso appuntamento, nonostante siano i più a rischio.



Tra adolescenti e giovani adulti sono già più di 100 mila coloro che hanno aderito alla campagna, su una platea di 270 mila. Nei prossimi giorni ci si attende un ulteriore balzo in avanti. In poco più di 24 ore sono arrivate oltre 50 mila prenotazioni sotto i 40 anni, con una maggiore propensione tra i 16 e i 30.



Per il momento la Regione resta in attesa per il gruppo 12-15 anni, per il quale il vaccino Pfizer è già approvato. Per il vicepresidente Riccardo Riccardi è meglio avviare prima un'interlocuzione con i pediatri di libera scelta. La sfida successiva sarà convincere i titubanti meno giovani.



Sopra i 60 anni vanno vaccinati ancora 101 mila cittadini, di cui 90 mila non hanno ancora preso appuntamento: si tratta del 22 percento di quella popolazione, cifra ben superiore della media nazionale. Possibile un maggiore coinvolgimento dei medici di base.



(nel servizio l'intervista a Fabrizio Gangi, segretario Fvg della Società Italiana di Medicina Generale)