Coronavirus, preoccupa la variante Delta, rassicura l'andamento dei contagi

Molto buona la situazione ospedaliera: nessuno in terapia intensiva, i ricoveri sono tornati a scendere e sono appena sei, come le scorso anno

di Antonio Di Bartolomeo



A causa della minaccia rappresentata dalla variante Delta (il Friuli Venezia Giulia è una delle poche regioni italiane dov'è gia prevalente), questa è una fase questa di grande attenzione da parte del sistema sanitario regionale. Ciò, nonostante i numeri che si vedono finora siano tutto sommato rassicuranti: l'incidenza dei casi è in linea con la media nazionale, a dispetto dell'elevato numero di tamponi che si esequono in questa regione, il più alto d'italia se guardiamo ai soli molecolari.



Molto buona la situazione ospedaliera: i ricoveri sono tornati a scendere e sono appena 6, come le scorso anno. Anche se quest'estate è caratterizzata da una circolazione del virus maggiore rispetto a 12 mesi fa. Nel giugno del 2020 si registrarono appena 35 casi in tutto, contro i 559 di questo giugno. E' vero che ora si fanno più test, ma la il tasso di positività includendo i tamponi rapidi è stato 6 volte e mezza maggiore: 0,39%, contro 0,06%.



Se la situazione negli ospedali è simile all'anno scorso, è in buona parte merito dei vaccini. Tuttavia quasi un residente in Friuli Venezia Giulia su cinque sopra i 60 non ha voluto ancora ricevere la prima dose. Uno di loro è morto in ospedale a Trieste qualche giorno fa: un 77enne che non si era vaccinato. Per arginare la variante Delta servono anche tracciamenti e tamponi: ecco perché i dipartimenti di prevenzione stanno svolgendo un lavoro molto oculato, soprattutto adesso che i numeri della pandemia sono gestibili