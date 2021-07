La forza delle cooperative nell'innovazione e nei giovani

Assemblea della Legacoop Fvg alla stazione marittima di Trieste

di Lorenzo Gherlinzoni

Trasformazione è la parola chiave per capire la resilienza del tessuto cooperativo della nostra regione, a oltre un anno dall'inizio della pandemia.



E' uno degli aspetti emersi dall'annuale assemblea di Legacoop Friuli-Venezia Giulia. Come per le altre aziende, anche le coop sono state colpite dal covid in maniera difformi, con alcune realtà più in ripresa di altre.



La chiave del successo per molte cooperative è stata la ricerca della novità, dai servizi alla cultura. Al centro, ci sono le competenze e le persone.



(nel servizio le interviste a Livio Nanino, presidente Legacoop Fvg; Rita Ravalico Fenzi, presidente cooperativa Bonawentura teatro Miela; Orietta Antonini, presidente cooperativa sociale Itaca; Giuseppe Di Vora, presidente cooperativa pluriservizi Valcanale)