La "malaburocrazia" pesa per 2,2 miliardi sulle imprese della regione

L'allarme della Cgia di Mestre che parla di "danni economici ingiustificabili" fra mancati pagamenti e costi aggiuntivi

di Francesca Vigori

Tirare le somme, specie nelle crisi economiche, fa sempre un po' impressione. Se l'anno è il primo della pandemia, è ancora peggio. 2 miliardi e 200 milioni sulle spalle degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia è una cifra che fa paura, ma in questo bilancio il covid non c'entra.



Responsabile, segnala l'ufficio studi della Cgia di Mestre, è la malaburocrazia, un brutto neologismo che descrive i danni provocati dalla pubblica amministrazione quando si inceppa o lavora male. Al 31 dicembre la Cgia ha calcolato in 1 miliardo e 200 milioni i costi per gli imprenditori della regione dovuti a procedure e adempimenti in materia fiscale, contrattuale, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.



E un miliardo di mancati pagamenti di parte corrente che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei propri fornitori. Numeri che portano il friuli venezia giulia, spiega Paolo Zabeo della Cgia, giù molto in basso nelle classifiche europee.



Mai come in questo momento, aggiunge, oltre a riformare la nostra Amministrazione statale sarebbe necessario semplificare il quadro normativo.