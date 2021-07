Etica e ambiente, la raccolta firme per cambiare la legge sulla caccia

Anche in Friuli Venezia Giulia sono partite le sottoscrizioni per il referendum promosso dal comitato "Sì, Aboliamo la caccia". Raccolta prorogata a metà ottobre

di Giorgio Bearz

E' partita il primo luglio e prosegue anche in Friuli Venezia Giulia la raccolta di firme per il referendum indetto dal comitato "Sì, Aboliamo la caccia" che si propone di modificare alcuni articoli della legge 157 del 1992 attualmente in vigore relativi alla caccia ludico venatoria per tutte le specie. A questa, che i promotori considerano come una battaglia etica e combattuta sul piano del diritto, si aggiungono le ulteriori tematiche relative all'inquinamento ambientale dovuto alla caduta e abbandono di bossoli di cartucce e pallini di piombo, nonché la spesa sociale relativa al Fondo di garanzia per le vittime della caccia e al ripopolamento delle zone spesso annesso al traffico illegale di animali.



Per aderire alla raccolta di firme per il referendum, che è stata prorogata a metà ottobre come da recente modifica approvata dal Senato, con l'obiettivo di arrivare a quota cinquecentomila, è possibile recarsi presso gli uffici elettorali dei rispettivi comuni o presso i banchetti autorizzati e firmare i relativi moduli.







(Nel servizio Serena Storni del comitato "Sì, Aboliamo la caccia")