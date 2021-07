E' emergenza geriatri, in regione tre province su quattro hanno carenza

Pordenone Udine e Gorizia sono tra le ultime province in Italia per numero di specialisti geriatri in rapporto alla popolazione anziana

di Lorenzo Gherlinzoni

​Tre province su quattro del Friuli-Venezia Giulia hanno una forte carenza di geriatri. A fronte di una popolazione sempre più anziana, Pordenone Udine e Gorizia sono tra le ultime province in Italia per numero di specialisti geriatri in rapporto alla popolazione anziana. A confermarlo sono anche le statistiche del Sole 24 Ore, che assegnano a Pordenone la maglia nera a livello nazionale. Fa meglio solo Trieste.



Intervista a Alessandro Cavarape, direttore della scuola di Geriatria dell'Università di Udine



L'ultimo anno e mezzo di covid ha mostrato l'urgenza di riorganizzare rsa e strutture protette sul territorio



Intervista a Paolo Olivo, presidente regionale della società italiana di geriatria