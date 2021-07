A Cercivento la prima Giornata dell'onore in memoria dei quattro fucilati

Molto partecipata la commemorazione voluta dalla Regione, a 105 anni di distanza dai fatti, ancora molto sentiti in Carnia

di Sebastiano Franco

Hanno suggerito al loro capitano di attendere la notte per attaccare perché, figli di questa terra, conoscevano il territorio e sapevano che la montagna, il Cellon, non li avrebbe traditi. Invece a tradirli è stata una sentenza sommaria di un tribunale militare. Ortis, Matiz, Coradazzi, Massaro, i quattro alpini fucilati di Cercivento. Dopo 105 anni non possono più aspettare per riavere il loro onore. Così la regione Friuli Venezia Giulia ha voluto una cerimonia e soprattutto votato una legge per riabilitarli.



La gente di qui, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Zanin, ha sempre rivendicato il torto subìto, sulla base di un solido senso della giustizia e dell'amore per la verità. La funzione religiosa, tenuta da don Marco Minin, cappellano della Brigata Julia, nel luogo simbolo della tragedia il piazzale pieve di San Martino a Cercivento davanti a 150 persone.



Significativa la presenza di tanti gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini nel giorno in cui la memoria collettiva si riavvicina a quelle istituzioni che vogliono ridare dignità ai soldati italiani che hanno perso la vita durante il primo conflitto mondiale attraverso esecuzioni sommarie decise da tribunali militari.



Presente anche la senatrice Tatjana Rojc che sui social ha ricordato di essere prima firmataria di un disegno di legge al senato. Si aspetta, scrive Rojc, il passaggio in aula del provvedimento che restituisce onore ai 750 ragazzi caduti ingiustamente. Peccato, conclude la senatrice, che nessuno ne abbia fatto cenno durante la cerimonia